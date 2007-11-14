Саакашвили: Россия готовит переворот в Грузии

Президент Грузии Михаил Саакашвили вновь заявляет, что в Абхазию из России введена боевая техника и живая сила, и утверждает, что у него есть доказательства этого. Саакашвили считает, что определенные силы в России готовят переворот в Грузии, передает агентство "Новости-Грузия".

"В Абхазию введены несколько десятков единиц бронетехники и артиллерийские системы. Накануне туда, в Очамчира, вошли 200 десантников, которые не являются частью миротворческого контингента. Также введено несколько сотен этнических чеченцев, вооруженных до зубов, которые пересекли границу через реку Псоу. Сначала они находились в Гагра, а сейчас их привезли в Очамчира", - сказал глава государства в среду на встрече с врачами в Тбилисском медицинском университете.

Ранее Саакашвили уже делал подобное заявление на встрече с грузинскими педагогами. Главное командование Сухопутных войск России назвало эти заявления "беспардонной ложью".

"Сегодня мы добыли документальные доказательства того, что происходит. Мы работаем с международным сообществом, мы пригласили сегодня зарубежных послов, чтобы поговорить с ними об этом. Очень активно работает наш посол в ООН, чтобы всех ознакомить с ситуацией", - сказал Саакашвили.

"Я думаю, что в России какие-то определенные правительственные силы действуют точно по принципу, написанному в учебниках. Сначала это имитация восстания в соседнем государстве, а потом - ввод вооруженного контингента в эту страну. Мы это уже проходили в 1921 году... Теперь была имитация восстания в Тбилиси, потом ввод в Абхазию армии, потому что Абхазия гораздо важнее для Москвы. И потом они знают, что если Абхазию отделить от Грузии, то Грузия не сможет существовать как полноценное независимое государство", - сказал Саакашвили.

"Если вы заметите - мы сохраняем спокойствие, потому что у нас есть ресурсы дать всему ответ. Но я хочу чтобы все понимали, что опасность стоит у наших дверей, и одной ногой уже вступила в наш дом", - заявил президент Грузии.