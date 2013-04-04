Путин: Россия продала оружия на 15 млрд. долларов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

«Наша работа в этом плане вполне может считаться удовлетворительной: рост составил 12%, и в стоимостном выражении экспорт вооружений из Российской Федерации в страны-партнёры составил 15,2 млрд долл.», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что РФ является одним из безусловных лидеров в сфере продаж оружия и специального оборудования.

«Рядом – только США. У нас больше четверти мирового рынка. Повторяю, рядом – США с небольшим отрывом», - подчеркнул он.

По его словам, все остальные страны продают вооружение в разы меньше, хотя это страны с хорошо развитыми технологиями.

В.Путин сообщил, что поставки российской специальной техники военного назначения осуществляются в 66 стран мира, и с 85 странами заключены соглашения о военно-техническом сотрудничестве, то есть ещё есть и перспектива развития этих отношений со значительным числом государств.

Кроме этого, он сообщил, что за прошлый год серьёзно пополнился портфель заказов, который достиг 46,3 млрд. долл.

В.Путин подчеркнул, что в целях укрепления взаимодействия с основными партнёрами следует уделять особое внимание реализации долгосрочных программ сотрудничества и деятельности специальных межправкомиссий.

«У нас таких комиссий достаточно, я уже об этом сказал, нужно их активнейшим образом задействовать, шире использовать практику предоставления государственных экспортных кредитов», - сказал он.

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При этом В.Путин подчеркнул, что должны быть не такие кредиты, которые когда-то не на рыночных основаниях, а по идеологическим соображениям выдавал СССР. По его словам, такая работа на рыночной базе уже выстроена и нужно её развивать.

«Своевременное кредитование, повторяю, на рыночных условиях помогает продвигать наши товары, помогает создавать рынок для последующего обслуживания, для последующей продажи дополнительной техники и запасных частей», - сказал он.

Кроме этого, В.Путин подчеркнул, что нужно заинтересовывать потенциальных заказчиков новыми привлекательными и удобными для них формами расчётов. Важно не просто развивать сервисное и послепродажное обслуживание, но и заниматься, где нужно, организацией совместных производств.

Президент РФ отметил, что необходимо последовательно расширять и географию поставок основных видов вооружений. Для этого активнее предлагать весь комплекс услуг от сервиса до, и это очень важно, подготовки кадров. Это тоже известный способ закрепления за собой рынка, добавил он.

Как сообщал УНИАН, Россия в 2011 году экспортировала оружия на 13,2 млрд. долл., увеличив показатель 2010 года на 26%.

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20 марта с. г. премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что России все труднее удерживаться на втором месте мирового рынка экспортеров вооружений.

«Мы занимаем серьёзные позиции на мировом рынке вооружений – второе место в мире по объёму продаж, но удержаться нам с каждым годом все более непросто. Поэтому вывод один: необходимо постоянное движение вперед», - сказал Д.Медведев.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), крупнейшим экспортером оружия являются США (30%), за ними следует Россия (26%).

При этом SIPRI в отчете за 2012 год определил Украину как 4 страну в мире по объемам поставок вооружения.

По данным SIPRI, объемы поставок вооружения Украины в прошлом году составили 1,334 миллиарда долларов.

В 2012 году Украину опередили по поставкам вооружения США, Россия и Китай. Вместе с тем, позади Украины остались Германия, Франция и Великобритания.