Медведев: России все труднее продавать оружие

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, выступая на военно-промышленной конференции «Актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»

«Мы занимаем серьёзные позиции на мировом рынке вооружений – второе место в мире по объёму продаж, но удержаться нам с каждым годом все более непросто. Поэтому вывод один: необходимо постоянное движение вперед», - сказал Д.Медведев.

По его словам, нужно осваивать новые наукоёмкие технологии для выпуска современной конкурентоспособной продукции.

«Нас жалеть никто не будет. Если сами расслабимся, нас обязательно сдвинут, и впереди будут другие страны. Сами знаете, кто дышит нам в спину», - подчеркнул он.

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Российский премьер считает необходимым обеспечить опережающий научно-технический задел для серийного производства перспективных систем вооружения, военной техники. По его словам, нужна развёрнутая система поддержки и сопровождения инновационных проектов на всех стадиях, начиная от идеи и до получения коммерческого результата.

Д.Медведев сообщил, что сегодня в состав ОПК России входят 1,3 тыс. организаций, в которых работает около 2 млн человек. При этом он напомнил, что доля новой техники и вооружений к 2020 году должна составить 70%.

По его словам, одновременно с новой государственной программой вооружения запущена и программа модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Он подчеркнул, что вкладывая большие деньги в ОПК, руководство РФ ожидает серьёзной отдачи. В 2013–2015 годах темп развития отрасли прогнозируется на уровне 10%, что существенно выше роста в целом ряде других отраслей экономики. Рост производительности труда уже в этом году должен составить порядка 20%, сообщил Д.Медведев.

Премьер РФ считает, что для достижения этих целей одной из приоритетных задач является создание крупных интегрированных структур.

«Этот подход в целом выдержал проверку временем. Консолидация сил по самым разным направлениям в ОПК необходима, современные армию и флот просто на коленке в кооперативах не создашь», - сказал Д.Медведев.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), крупнейшим экспортером оружия являются США (30%), за ними следует Россия (26%). В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Германия (7%) и Франция (6%).