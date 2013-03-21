Украина заняла четвертое место среди крупнейших экспортеров оружия в мире

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский во время презентации украинского перевода ежегодника СИПРИ за 2012 год.

"По результатам 2012 года Украина заняла 4 место. Если брать предыдущую пятилетку, то у нас было в среднем 9 место", - отметил специалист.

По его словам, СИПРИ подсчитал, что объемы поставок вооружения Украины в прошлом году составили 1,334 миллиарда долларов, что на 310 млн. долл. больше, чем цифры, озвученные ГК "Укрспецэкспорт". Н.Сунгуровский прибавил, что данные СИПРИ обычно ниже, чем официальные цифры государства, ведь эта организация при определении суммы импорта не учитывает легкое вооружение, многие комплектующие, а также стрелковое вооружение.

"Такой резкий прирост на большую сумму, судя по детальным данным, состоялся за счет контракта с Китаем. Что это был за контракт - я не знаю. Судя по детализированным данным, это, скорее всего, контракт на корабли на воздушных подушках", - констатировал специалист.

Он подчеркнул, что, по данным СИПРИ, в 2012 году Украину опередили по поставкам вооружения США, Россия и Китай. Вместе с тем, позади Украины остались Германия, Франция и Великобритания.