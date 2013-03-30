КНДР объявила войну Южной Корее

Так передает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"С этого момента межкорейские отношения вступают в состояние войны, и все вопросы между двумя Кореями будут решаться по законам военного времени", - говорится в заявлении правительства КНДР, направленном во все государственные учреждения и ведомства страны.

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Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ночь на пятницу приказал привести ракетные войска КНДР в состояние готовности к возможному удару по континентальной части США и американским военным базам в Южной Корее и в Тихом океане.