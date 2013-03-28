Врача подозревают в убийстве 300 пациентов - «ей нравилось ощущать себя всемогущей»

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Lenta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов изучают более 1800 записей о пациентах, которые скончались в отделении интенсивной терапии в Евангелической больнице (Hospital Evangelico) в городе Куритиба, которое возглавляла Соуза, за последние семь лет, передает телеканал G1.

«Мы уже завели 20 дел и готовимся завести еще около 300», — рассказал Мариу Лобату (Mario Lobato), главный следователь по делу Соузы, назначенный министерством здравоохранения Бразилии, в эфире местного телевидения.

По данным следствия, врач и ее подчиненные много раз повторяли одно и то же действие. Они вводили пациентам лекарства, расслабляющие мышцы, что делало их более зависимыми от искусственной вентиляции легких. Затем они уменьшали им подачу кислорода, и в результате больные умирали от асфиксии.

В феврале Соуза была обвинена в семи предумышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах. Вместе с ней также были предъявлены обвинения в убийствах трем врачам, трем медсестрам и одному физиотерапевту, которые работали под началом женщины.

Следователи, прослушивая телефонные разговоры врача, выяснили, что ее мотивом могло быть желание освободить места в больнице для других пациентов. Кроме того, в правоохранительных органах полагают, что ей нравилось ощущать себя «всемогущей», потому что она решала, кому когда умереть.

Адвокат Соузы настаивает на ее невиновности. Они намерены доказать, что применение лекарств в каждой отдельной ситуации было оправдано.

В том случае, если вина 56-летней Соузы будет доказана, она может по количеству жертв обогнать серийного убийцу Гарольда Шипмана по прозвищу «Доктор Смерть». Этот маньяк, орудовавший в Великобритании в XX веке, как полагают, ответственен за смерть более 200 пациентов.