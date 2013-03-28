Прокуратура взялась за президента Коста-Рики - обвиняют в превышении власти
10:23, 28 марта 2013Мир
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Прокуратура Коста-Рики начала расследование в отношении действующего президента Лауры Чинчильи.
Лаура Чинчилья попала под следствие
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ее обвиняют в превышении власти. Речь идёт о распоряжении главы государства по выселению людей из города Либерия.
Помимо Л.Чинчильи расследование ведётся в отношение ещё ряда действующих и бывших министров, а также нескольких депутатов.
Инициаторами следственных действий стали Контрольное управление Коста-Рики, прокуратура, средства массовой информации и гражданские активисты, отмечает ИТАР-ТАСС.
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