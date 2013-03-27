Самолет с миллионами наличных евро прилетел из Германии на Кипр

Миллионы евро, которые потребуются для пополнения ликвидности кипрских банков перед их открытием в четверг, доставлены в среду на остров самолетом из Германии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Кипрское агентство новостей.

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Самолет прибыл на аэродром Ларнаки.

Банки Кипра откроются в четверг с 12.00 после длительных "каникул"из-за острого финансового кризиса на острове.