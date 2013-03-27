Самолет с миллионами наличных евро прилетел из Германии на Кипр
22:50, 27 марта 2013Мир
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Наличные средства для банков доставлены на Кипр из Германии.
Банкам Кипра привезли наличные евро / Фото : news.cyprus-property-buyers.com
Миллионы евро, которые потребуются для пополнения ликвидности кипрских банков перед их открытием в четверг, доставлены в среду на остров самолетом из Германии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Кипрское агентство новостей.
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Самолет прибыл на аэродром Ларнаки.
Банки Кипра откроются в четверг с 12.00 после длительных "каникул"из-за острого финансового кризиса на острове.
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