Экспертиза назвала причиной смерти Березовского повешение (добавлен документ)

Как сообщается на сайте полицейского управления Темзы, к таким выводам эксперты пришли по результатам вскрытия, произведенного вечером 25 марта.

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Расследование смерти Бориса Березовского

Сегодня (25 марта) было проведено вскрытие тела 67-летнего россиянина Бориса Березовского, который был найден мертвым в доме на Милл Лейн, Аскот в субботу (23 марта).

Результаты вскрытий, проведенных патологоанатом министерства внутренних дел, указали на причину смерти, которая соответствует повешению. Патологоанатом обнаружил, что ничто не указывало на следы насильственной борьбы.

Также будут проведены дальнейшие исследования, в том числе токсикологический и гистологический, результаты которых, вероятно, будут известны через несколько недель.

Судебно-медицинская экспертиза имущества в Аскоте, которую проводят специалисты, будет продолжаться в течение нескольких дней, и кордон будет оставаться на месте, пока она не будет завершена поностью.