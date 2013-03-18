Китай вытеснил Великобританию из пятерки поставщиков оружия

Об этом говорится в докладе, представленном 18 марта, Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).

В период с 2008 по 2012 годы, по данным SIPRI, на долю Китая пришлось 5% сделок по обычным вооружениям (в 2003-2007 годах - 2%), передает Лента.ру.

Крупнейшим экспортером оружия являются США (30%), за ними следует Россия (26%). В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Германия (7%) и Франция (6%).

Китай вытеснил с пятого места Великобританию. Изменения в пятерке лидеров рынка поставки обычных вооружений, отмечает SIPRI, произошли впервые с момента окончания холодной войны.

Рост экспорта китайских вооружений составивший за отчетный период 162% произошел главным образом за счет крупных поставок в Пакистан. Однако, отмечают эксперты SIPRI, Китай последнее время позиционирует себя как ведущий поставщик вооружений целому ряду государств.

Почти половина (47%) импорта вооружений приходилась в 2008—2012 годах на страны Азии и Океании. В пятерку крупнейших импортеров оружия входят: Индия (12%), Китай (6%), Пакистан (5%), Южная Корея (5%) и Сингапур (4%). Около 7% покупок оружия пришлось на арабские страны Персидского залива, главным поставщиком которых являются США.

В докладе SIPRI также приводится ряд данных по отдельным странам. Так сообщается, что 71% всех поставленных в Сирию вооружений с 2008 по 2012 годы приходился на долю России.