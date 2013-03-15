В ЕС пока не договорились о снятии эмбарго на поставки оружия в Сирию

Об этом сообщил по окончании двухдневного саммита ЕС президент Европейского Совета Герман ван Ромпей, сказав, что к этому вопросу вернутся на следующей неделе на переговорах министров иностранных дел государств Евросоюза.

«Вопрос эмбарго на поставки оружия нарушили некоторые члены Совета Европы. Мы договорились поручить нашим министрам иностранных дел оценить ситуацию в первоочередном порядке уже на неформальной встрече на следующей неделе в Дублине и выработать совместные решения», - цитирует ван Ромпея Радио "Свобода".

Как сообщал УНИАН, Франция и Великобритания договорились помочь сирийским повстанцам оружием и призывают Европу снять эмбарго на поставки вооружений в Сирию. Если страны Евросоюза не согласятся, Лондон и Париж все равно осуществлять запланированное, чтобы "восстановить баланс сил в сирийском противостоянии". Ведь, по их словам режим Башара Ассада получает помощь от Ирана и России.