Фюле: Без решения дел Тимошенко и Луценко Соглашения об ассоциации не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, выступая на сессии Европарламента.

"Позвольте мне быть очень четким: если мы хотим подписать Соглашение об ассоциации, - и я убежден, что мы хотим, поскольку оно в наших общих интересах, - тогда путь для власти (украинской - УНИАН) заключается не в том, чтобы приносить все больше и больше новостей, вызывающих обеспокоенность. Настало время для передачи определенных позитивных новостей о выборочном правосудии", - сказал комиссар.

"Пока дела Ю.Тимошенко и Ю.Луценко не будут решены должным образом, и пока не будет достаточной уверенности в том, что больше не будет использоваться выборочное правосудие, мы вряд ли можем говорить, что условия благоприятны для подписания Соглашения об ассоциации", - подчеркнул Ш.Фюле.

Комиссар также отметил, что ЕС надеется достичь тех беспрецедентных целей, которых он поставил себе в сотрудничестве с Киевом, однако одновременно подчеркнул, что Украина также должна осуществить ряд действий для приближения к ЕС.