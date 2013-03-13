СМИ: Из-за коррупции чиновникам в РФ запретят фразу "спасибо на хлеб не намажешь"

В Кремле ищут способ запретить чиновникам использовать в своей речи «относящуюся к коррупции лексику», к которой отнесли выражения «спасибо на хлеб не намажешь», «ну и что мы будем с этим делать», «это вопрос сложный, но его возможно решить». Об этом, ссылаясь на документы Министерства труда и соцзащиты России пишет британская газета Guardian.

«Аресты, пропаганда, штрафы — ничего не смогло побороть коррупцию в России. Теперь Кремль ищет возможность запретить чиновникам использовать слова и выражения, потенциально говорящие о взяточничестве, чтобы искоренить наконец этот бич», — отмечает издание.

Среди фраз, которые собираются запретить, журналисты также называют «вам нужен более веский аргумент» и «договоримся».

Кроме этого, по данным британских журналистов, авторы документа советуют чиновникам избегать разговоров о низких зарплатах, неработающих родственниках или желаниях приобрести недвижимость, дорогостоящую услугу или отправиться в туристическую поездку.

Как пишет Guardian, документ, подготовленный министерством, предназначается для чиновников разных ведомств и уровней.

По мнению журналистов издания, проблема коррупции, существовавшая в России и при царском режиме, и в советское время, «достигла астрономических масштабов» во время правления Владимира Путина. Британцы отмечают, что в последнее время Кремль ведет активную борьбу со взяточничеством, а Путин часто говорит о проблеме в своих выступлениях, однако эксперты относятся к этому «со скепсисом».

Газета.ру