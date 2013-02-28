В России ищут мужчину, который ударил бортпроводника и угнал самолет

Сотрудники правоохранительных органов больше недели ищут двоих мужчин, объявленных в международный розыск за то, что один из них пытался угнать самолет, а другой набросился с кулаками на полицейского, сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

"Наибольший общественный резонанс получили уголовные дела, возбужденные в отношении 54-летнего саратовского предпринимателя Сергея Кабалова, подозреваемого в покушении на угон воздушного судна, и 25-летнего жителя Краснодара Артема Бондаренко", - напомнил Маркин, пояснив, что Бондаренко, по версии следствия, напал на полицейского в московском аэропорту "Шереметьево", сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Кабалов и Бондаренко были заочно арестованы и десять дней назад объявлены в международный розыск, причем Бондаренко было предъявлено обвинение.

"До настоящего времени их местонахождение не установлено", - уточнил Маркин.

Бортпроводник компании "Когалымавиа" заявил в полицию, что пьяный Кабалов, нецензурно бранясь, ударил его 11 января на борту самолета Москва - Хургада. Было возбуждено дело о побоях, а позднее - о покушении на угон воздушного судна. За угон воздушного судна Уголовный кодекс предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Инцидент с Бондаренко, по данным следствия, произошел 16 января в VIP-зале аэропорта "Шереметьево". За то, что мужчина ударил полицейского по лицу, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.