Ученый: В течение суток на Землю могут упасть еще несколько метеоритов

Эти метеориты (как и челябинский) могут быть частицами "хвоста" гигантского метеорита диаметром 50 м и более, который будет пролетать 16 февраля в опасной близости от Земли. Об этом сообщил Росбалту заведующий кафедрой небесной механики матмеха СПбГУ, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ Константин Холшевников.

По словам ученого, специалисты знают об опасном приближении к планете крупного небесного тела, которое пролетит на расстоянии всего 15 тыс. км. Подобные тела могут нести за собой хвост из частиц космического мусора, в которой включаются и более мелкие астероиды, подобные тому, который упал под Челябинском.

"Поэтому не исключено, что в течение ближайших часов еще несколько кусков такого космического мусора могут упасть на Землю. Где? Это трудно предсказать, хотя примерно за несколько часов — можно, но при благоприятных погодных условиях: чистом небе, например, — сообщил профессор. — Сейчас все ученые изучают, как ведет себя метеорит, но с точностью спрогнозировать место падения невозможно".

По словам астронома, ученые не всегда могут предсказать приближение к Земле космических тел, поскольку науке хорошо известны лишь крупные астероиды диаметром 50 м и более. Челябинский метеорит был условно средним — скорее всего, его диаметр составляет около 10 м. "Ученым известны около 500 тыс. астероидов диаметром более 10 м. Но более мелкие учесть очень сложно", — говорит Холшевников.

При этом ученый согласился с тем, что его коллеги, вероятно, "прохлопали" приближение челябинского метеорита. "Да, промашку совершили люди, частично все-таки можно было предсказать", — говорит доктор физико-математических наук.

Как сообщалось, на территории УФО в Курганской, Челябинской, Свердловской областях прошел метеоритный дождь. Основная часть обломков метеоритного дождя, пролетевшего над несколькими регионами УрФО, упала в районе Чебаркуля. В населенных пунктах до земли обломки не долетели, однако ударной волной в домах были выбиты стекла. В результате пострадали сотни человек. За медицинской помощью после падения обломков метеорита в Челябинской области обратились уже более 400 человек, сообщили в МВД России. Наибольшее число пострадавших в Челябинске и Копейске.

По последним данным оперативного штаба в правительстве региона, метеорит, прошедший над территорией Челябинской области, упал в озеро в 1 км от города Чебаркуль.

По информации МЧС, радиационный фон в регионе остается в норме. Среди пострадавших объектов — Челябинский цинковый завод и Южноуральская ГРЭС.