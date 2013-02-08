Канадский офицер сел на 20 лет за шпионаж в пользу России

Суд в Канаде приговорил в пятницу офицера канадских ВМС Джеффри Пола Дилайла, обвиняемого в шпионаже в пользу России, к 20 годам лишения свободы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местных судебных властей Джона Пикколо.

Младший лейтенант Дилайл был арестован в январе 2012 года. Он проходил службу в одном из разведывательных подразделений ВМС Канады в графстве Галифакс на востоке страны. Обвинения против 41-летнего офицера были выдвинуты в рамках закона о безопасности информации, принятого в Канаде в декабре 2001 года после террористических актов 11 сентября в США, сообщают РИА Новости.

Вынесение приговора по делу Дилайла ожидалось еще неделю назад, по итогам двухдневных судебных слушаний, в ходе которых подсудимый признал свою вину. В конце заседания 1 февраля судья Керран неожиданно принял решение отложить вынесение приговора на неделю.

Ранее государственный обвинитель Лайн Декари (Lyne Decarie) заявила, что Дилайл должен провести 20 лет за решеткой за передачу секретной информации иностранному учреждению. Кроме того, по мнению обвинения, ему полагается пять лет тюрьмы за нарушение военной присяги. Адвокат обвиняемого Майк Тэйлор (Mike Taylor) настаивал на наказании в виде не более 10 лет лишения свободы.