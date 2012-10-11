Канадский шпион признался в работе на Россию
Канадский офицер Джеффри Пол Делайл 10 октября признал себя виновным в шпионаже в пользу России.
Как сообщил обвиняемый на предварительном слушании его дела в суде, за передачу России секретной информации он получал около 3 тысяч долларов в месяц. Кроме того, на заседании суда прокурор зачитал заявление, сделанное Делайлом в полиции, в котором обвиняемый рассказывает, что в 2007 году он добровольно пришел в посольство России в Канаде и предложил свои услуги.
Ранее 10 октября офицер признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения: в злоупотреблении доверием и в двух случаях несанкционированной передачи информации иностранной стороне.
Джеффри Пол Делайл, бывший сотрудник военной разведки на базе ВМС Канады в Галифаксе, был арестован в январе 2012 года по обвинению в нарушении Закона о безопасности информации.
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После ареста в СМИ высказывались предположения, что стороной, которой Делайл передавал данные, была Россия. В частности, канадская пресса сообщала, что после задержания Делайла из Канады выслали двух российских дипломатов. Однако в МИД России опровергли информацию об их высылке, заявив, что дипломаты покинули Канаду еще до ареста Делайла. До сих пор информация о том, что офицер работал на Россию, не была официально подтверждена, сообщает Лента.ру.
Приговор Делайлу будет оглашен 10-11 января 2013 года. Ему грозит пожизненное заключение.