Канадский шпион признался в работе на Россию

Как сообщил обвиняемый на предварительном слушании его дела в суде, за передачу России секретной информации он получал около 3 тысяч долларов в месяц. Кроме того, на заседании суда прокурор зачитал заявление, сделанное Делайлом в полиции, в котором обвиняемый рассказывает, что в 2007 году он добровольно пришел в посольство России в Канаде и предложил свои услуги.

Ранее 10 октября офицер признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения: в злоупотреблении доверием и в двух случаях несанкционированной передачи информации иностранной стороне.

Джеффри Пол Делайл, бывший сотрудник военной разведки на базе ВМС Канады в Галифаксе, был арестован в январе 2012 года по обвинению в нарушении Закона о безопасности информации.

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После ареста в СМИ высказывались предположения, что стороной, которой Делайл передавал данные, была Россия. В частности, канадская пресса сообщала, что после задержания Делайла из Канады выслали двух российских дипломатов. Однако в МИД России опровергли информацию об их высылке, заявив, что дипломаты покинули Канаду еще до ареста Делайла. До сих пор информация о том, что офицер работал на Россию, не была официально подтверждена, сообщает Лента.ру.

Приговор Делайлу будет оглашен 10-11 января 2013 года. Ему грозит пожизненное заключение.