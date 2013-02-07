Украина поможет НАТО вывести войска из Афганистана

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Миссии Украины при НАТО, в среду утром состоялось заседание Рабочей группы по вопросам транспорта и перевозок Логистического комитета НАТО, в заседании которой приняли участие представители Министерства инфраструктуры Украины и национальной компании-перевозчика «Пласке», которые презентовали украинские возможности по вывозу с территории Афганистана грузов Международных сил содействия безопасности (МССБ) под руководством НАТО, которые завершают свою миссию в этой стране.

“Организация и осуществление транзита грузов МССБ через территорию Украины вызвала заинтересованность в НАТО, в первую очередь с точки зрения географического расположения нашего государства и его мощного транспортно-логистического потенциала”, - отметили в миссии.

В миссии отметили, что презентация украинского проекта состоялась во исполнение положений Соглашения (в форме обмена письмами) между Кабинетом министров Украины и Организацией Североатлантического договора относительно транзитной перевозки через территорию Украины грузов для обеспечения Международных сил содействия безопасности на территории Исламской Республики Афганистан.

Кроме того, в миссии также сообщили, что во второй половине дня состоялось заседание Североатлантического совета НАТО с участием стран-контрибуторов Международных сил содействия безопасности в Афганистане на уровне послов. Участники мероприятия обсудили текущее состояние и перспективы завершения передачи местным властям ответственности за безопасность в стране, вопросы вывода Международных сил содействия безопасности из Афганистана до конца 2014 года, а также оказания поддержки Национальным силам безопасности Афганистана после 2014 года.

По теме: Балога и его братья хотят, чтобы чиновники по некоторым темам прикусили языки

«Выступая во время заседания, глава Миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов подчеркнул, что Украина как последовательный участник усилий по поддержанию мира и безопасности в мире, будет принимать участие в операции МССБ в Афганистане до ее завершения», - сообщили в миссии.

Посол также напомнил, что Украина готова предложить свои транзитные услуги для вывода Международных сил содействия безопасности.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в составе Международных сил содействия безопасности под руководством НАТО в Афганистане работает миротворческий персонал Украины численностью 28 человек, в частности, военные врачи, советники по вопросам подготовки бортовых инженеров, применения авиационного электронного оборудования и групп аэродромно-технического обеспечения; специалисты по вопросам тылового обеспечения, разминирования и минно-поисковая собака.

До 2014 года миссия в Афганистане должна быть завершена. Выводу подлежат около 100 тыс. человек, значительное количество имущества и техники – в целом около 150 тыс. контейнеров.