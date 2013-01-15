Балога и его братья хотят, чтобы чиновники по некоторым темам прикусили языки
Верховной Раде Украины предлагается запретить членам правительства, государственным служащим, дипломатическим работникам во время исполнения служебных обязанностей высказывать позицию, которая противоречит содержанию Закона “О принципах внутренней и внешней политики”.
Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О принципах внутренней и внешней политики» (относительно недопущения случаев нарушения требований законодательства по вопросам внутренней и внешней политики) зарегистрировали в ВР народные депутаты Виктор Балога, Василий Петёвка (внефракционные) и Павел Балога (фракция Партии регионов).
Законопроектом также определяется обязанность Кабинета министров Украины безотлагательно принимать соответствующие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые нарушают требования закона.
Авторы законопроекта отмечают, что государственные служащие, дипломатические работники во время исполнения служебных обязанностей позволяют себе публичные высказывания, которые не отвечают определенным законом принципам внутренней и внешней политики Украины. Такие высказывания, по убеждению депутатов, наносят вред национальным интересам и являются недопустимыми с точки зрения создания благоприятных международных условий для успешной реализации Украиной своих внутриполитических целей и задач.
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Как сообщал УНИАН, закон Украины «О принципах внутренней и внешней политики» Верховная Рада приняла 1 июля 2010 года по инициативе Президента Украины Виктора Януковича.
Законом предусмотрено, что Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур.
Основными принципами внешней политики является обеспечение национальных интересов и безопасности Украины путем поддержки мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права; обеспечение дипломатическими и другими средствами и методами, предусмотренными международным правом, защиты суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ Украины, ее политических, экономических, энергетических и других интересов.
Также предусмотрено соблюдение Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес и обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе.
Определение и реализация принципов внутренней и внешней политики осуществляются на основе тесного взаимодействия и координации усилий Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти в этом направлении.