Милош Земан победил на президентских выборах Чехии

Земан в ходе второго тура оторвался от соперника, князя Карела Шварценберга, на 15 процентов после подсчета 94 процентов голосов, пишет Lenta.ru.

Явка избирателей на выборах составила 57,36 процента. При этом порога явки в Чехии не существует. Церемония присяги нового президента намечена на 8 марта.

По итогам первого тура Земан лишь немного опередил Шварценберга. За него проголосовали 24,21 процента, а Шварценберг заручился поддержкой 23,4 процента избирателей.

Президент Чешской Республики впервые выбирается прямым голосованием. Соответствующее решение подписал в феврале 2012 года текущий глава государства Вацлав Клаус. Прежде президент выбирался на общем заседании обеих палат парламента.

Милош Земан являлся многолетним лидером Социал-Демократической партии Чехии и давним оппонентом Вацлава Клауса. В 2007 году он покинул партию, создав свою собственную организацию - Партию гражданских прав. Он известен своими резкими высказываниями, в частности, он сравнивал ислам с "антицивилизацией". Кроме того, он, что необычно для левых, активно критиковал теорию антропогенного глобального потепления.