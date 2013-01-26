Власти Египта ввели дополнительные войска в Суэц, где произошли массовые беспорядки

"Мы запросили вооруженные силы о подкреплении, пока мы не преодолеем этот трудный период", - заявил Союзу египетского радиовещания и телевидения начальник сил безопасности Суэца Адель Рифат, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Суэце в пятницу погибли восемь человек, включая одного сотрудника полиции. Остальные жертвы, главным образом мужчины до 30 лет, скончались от огнестрельных ранений во время беспорядков у здания местной администрации.

Как передал катарский спутниковый телеканал "Аль- Джазира", всего в Египте в ходе волнений пострадали 476 человек. По данным телеканала "Аль-Арабия", число пострадавших заметно скромнее - более 252 человек.

Президент Египта Мухаммед Мурси выступил с обращением, в котором призвал население страны уважать принципы революционных преобразований и выражать свое мнение мирными средствами. Центральные власти намерены без колебаний "преследовать преступников и привлекать их к ответственности" за содеянное, подчеркнул глава государства.

М.Мурси, несмотря на обострение внутренней обстановки, отправляется сегодня в поездку за рубеж. Как передал телеканал "Аль-Хаят", в соответствии с намеченными ранее планами глава государства направится сегодня в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для участия там в воскресенье в саммите Африканского союза.