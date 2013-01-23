В Израиле завершились парламентские выборы (экзит-пол)

По данным экзит-полов, проведенных центральными телеканалами, блок действующего премьера, сформированный на основе партий "Ликуд" и "Наш дом Израиль", получает 31 мандат из 120. Это на 11 меньше, чем союзники суммарно имели в предыдущем составе Кнессета, зато Нетаньяху оказывается во главе крупнейшей парламентской фракции, а не второй по численности, как последние четыре года.

Сообщив о начале контактов с потенциальными партнерами по поводу формирования будущей, "максимально широкой", коалиции, Нетаньяху перечислил основные задачи нового премьерского срока - противостояние ядерной угрозе со стороне Ирана, борьба с мировым экономическим кризисом, продвижение к миру с соседями, снижение стоимости жизни, достижение равенства прав и обязанностей всех групп израильского общества.

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Со своей стороны лидеры усилившегося левого лагеря объявили о намерении не допустить Нетаньяху к формированию следующего правительства.

Экзит-полы показывают, что левоцентристские партии "Еш Атид", "Авода", "Ха-Тнуа" и "Мерец" в достаточной степени расширили свое представительство, чтобы попытаться сформировать коалицию.

"Авода", судя по опросам, финишировала третьей с 17 мандатами, отстав на два-три места от главной сенсации выборов - светской партии среднего класса "Еш Атид". Ее лидер Яир Лапид пока не озвучил своих дальнейших планов. Однако о желании сменить главу правительства заявил Амир Перец - второй номер в партии "Ха-Тнуа", которой опросы прочат семь мандатов.

Лидер старейшей в стране партии "Аводы" Шелли Яхимович объявила, что она уже начала переговоры о консолидации как с представителями левого лагеря, так и с аполитичными ультраортодоксальными партиями.

"Есть высокий шанс того, что утром Нетаньяху не сможет сформировать правительство. Я сделаю все, чтобы реализовать этот шанс на правительство, которое станет правительством социальной справедливости и продвинет мирный процесс (с палестинцами). Есть силы, которые могут сплотиться для того, чтобы помешать Нетаньяху", - цитирует РИА Новости.

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Мандат на формирование кабинета президент Израиля Шимон Перес выдает тому депутату, который покажет, что имеет наилучшие шансы создать коалицию с опорой на парламентское большинство.