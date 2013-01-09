Миллион грузин подписались под требованием отставки Саакашвили

В Грузии начат сбор подписей в поддержку президента Михаила Саакашвили. Противники главы государства свой миллион подписей под требованием его немедленной отставки уже собрали. По мнению экспертов, подписная война приведет к серьезным последствиям, если Михаил Саакашвили и премьер Бидзина Иванишвили не договорятся до октября, когда в стране пройдут президентские выборы, сообщает Коммерсант.

Подписи под манифестом "Михаил Саакашвили — мой президент" собирают члены движения "Патриоты", многие из которых входят в коалицию НПО "За европейскую Грузию". "Мы, патриоты Грузии, начинаем движение в поддержку Михаила Саакашвили, ибо считаем, что до октября 2013 года он является законным президентом страны",— говорится в манифесте.

Эта акция — ответ на кампанию коалиции НПО "Единодушие", уже собравшей миллион подписей под требованием немедленной отставки президента. "Единодушие" провело митинг у президентского дворца 5 января, когда исполнилось ровно пять лет со дня переизбрания Саакашвили на второй срок. Активисты хотели вручить меморандум с требованием отставки представителю администрации главы государства, но из резиденции к ним так никто и не вышел.

Как пояснил один из лидеров "Единодушия", экс-губернатор региона Имерети Тимур Шашиашвили, "путем хитрых поправок к конституции Саакашвили продлил себе полномочия на целых девять месяцев". "Мы считаем эти поправки незаконными, а Саакашвили перестанет быть законным главой государства после января, даже если не подаст в отставку",— добавил он.

Эксперты предупреждают, что хотя обе кампании ничтожны с юридической точки зрения, они могут иметь серьезные последствия. "Конституция не предусматривает таких процедур за или против президента, как сбор подписей,— пояснил бывший ректор Дипакадемии Иосиф Цинцадзе.— Все будет зависеть от решения премьера Иванишвили, который, в свою очередь, учитывает позицию Запада, выступающего против досрочной отставки президента".

По мнению эксперта, если президент и премьер согласятся заключить мир до октябрьских выборов, Иванишвили "не станет особо педалировать тему отставки главы государства". "Президент и премьер продолжают сложную шахматную партию,— заявил эксперт агентства GHN Ника Имнаишвили.— И если в конце они не согласятся на ничью, то каждый сможет использовать миллион подписей как аргумент в случае перехода противостояния в горячую фазу".