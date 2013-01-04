СМИ: Грузины вышли на улицы, требуя отставки Саакашвили

Как отмечает Радио «Свобода», источники сообщают, что выступления организовывали руководители и активисты нескольких общественных организаций.

По словам лидера объединения «Единодушие за права общественности» Михеила Андгуладзе, эта и другие организации за два последних месяца собрали в разных районах страны около 800 тысяч подписей за отставку действующего главы государства.

По словам М.Андгуладзе, 4 января акции носили «предупредительный характер», а если М.Саакашвили не уйдет, митинги станут «регулярными и более масштабными».

Участники акции отмечают, что 20 января исполняется 5 лет со дня второй инаугурации М.Саакашивли. По грузинским законам, Президент избирается сроком на 5 лет, но очередные выборы состоятся лишь в октябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, новое правительство Грузии во главе с миллиардером и творцом ”Грузинской мечты” Бидзиной Иванишвили было сформировано в конце октября 2012 года.

М.Саакашвили, против которого выступает ”Грузинская мечта”, пока сохраняет за собой пост Президента, однако его влияние за последнее время значительно уменьшилось.

27 ноября 2012 года М.Саакашвили заявил, что не намерен уезжать из Грузии, во избежание политических преследований. Отвечая на вопрос о том, что он, по данным грузинских СМИ, якобы сравнивает себя с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, М.Саакашвили отметил: ”Я никогда не делал этого сравнения. Не считаю, что мы похожи”. ”По крайней мере, моя прическа”, - улыбаясь, прибавил он.

”Но ситуации в странах очень похожи. Можно сказать, что это постсоветские общества. Люди в основном бедны”, - уточнил Президент Грузии.

На уточняющий вопрос, не хочет ли он на примере дел Ю.Тимошенко предварительно уехать из Грузии, еще до истечения срока своего президентства, во избежание политических преследований со стороны пришедшей к власти оппозиции М.Саакашвили уверил, что делать этого не собирается.

”Во-первых, мой срок истекает через год. Это долгий период времени, в Грузии так быстро менются вещи. В Украине, возможно, это забирает больше времени и это более медленный процесс. Настроения населения меняются очень быстро. Поэтому я никуда не буду выезжать из Грузии. Я люблю свою страну, останусь в ней и буду принадлежать этой стране”, - уточнил он.