В Северной Ирландии в ходе массовых беспорядков пострадало 60 полицейских

Периодические столкновения между полицией и демонстрантами-юнионистами, которые протестуют против решения депутатов городского совета снять флаг Великобритании со здания мэрии Белфаста, начались в Северной Ирландии в начале декабря 2012 года. Республиканские силы, которые составляют большинство в городском совете, согласились на компромиссный вариант решения, при котором флаг будет подниматься над мэрией, как и над остальными государственными учреждениями Северной Ирландии, всего 17 дней в году (в честь официально установленных памятных дат), передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Около тысячи юнионистов, выступающих за сохранение членства Северной Ирландии в Великобритании, проводили в понедельник около здания городского совета Белфаста мирную демонстрацию. Однако столкновения начались, когда группа из 250 человек - предположительно, сторонников идеи объединения Ирландии и Северной Ирландии - напала на демонстрантов.

Полиция пыталась разнять противоборствующие стороны, однако вслед за этим в сотрудников правоохранительных органов полетели кирпичи, бутылки с зажигательными смесями и прочие предметы. Полицейским пришлось применить резиновые пули и спецтехнику.