СМИ: В Таллине воплощают мечты мэра Нью-Йорка

Как сообщают РИА «Новости», в своей статье в онлайн-газете Сapital (”Столица”) М.Блумберг заявил, что приближающаяся к идеалу система общественного транспорта должна быть доступной для всех, удобной, побуждающей к ее использованию. Именно этими свойствами, по его мнению, обладает система передвижения в столице Эстонии. Мэр считает, что ”когда-нибудь такое станет возможным и в Нью-Йорке, однако в ближайшем будущем этого ожидать не приходится”.

Как уже сообщал УНИАН, таллинцы, зарегистрированные в реестре жителей эстонской столицы, с 1 января могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, право бесплатного проезда распространяется также на всех учащихся в возрасте до 19 лет независимо от места регистрации. Для бесплатного проезда жители Таллина приобретают единые проездные карточки. Карточка должна быть персонифицирована через интернет, и, входя в автобус, троллейбус или трамвай, ее нужно приложить к электронному регистратору-валидатору.

На данный момент выдано около 200 тысяч единых проездных карточек, причем население Таллина составляет около 420 тысяч человек, а ежедневно общественным транспортом в столице Эстонии пользуются свыше 100 тысяч. Таллинская мэрия, принимая городской бюджет на 2013 год, выделила 12 миллионов евро, или 2,5% от общего объема бюджета, на проект бесплатного общественного транспорта.