Таллин переходит на бесплатный общественный транспорт

Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Эстонское телевидение.

Таллинцы, зарегистрированные в реестре жителей эстонской столицы, с 1 января могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, право бесплатного проезда распространяется также на всех учащихся в возрасте до 19 лет независимо от места регистрации.

Для бесплатного проезда жители Таллина приобретают единые проездные карточки. Карточка должна быть персонифицирована через интернет и, входя в автобус, троллейбус или трамвай, ее нужно приложить к электронному регистратору - валидатору. Поскольку на карточках нет фотографии, имени и иных признаков владельца, то имеющий право на бесплатный проезд пассажир должен иметь при себе удостоверение личности.

На данный момент выдано около 190 тысяч единых проездных карточек, причем население Таллина составляет около 420 тысяч человек, а ежедневно общественным транспортом в столице Эстонии пользуются свыше 100 тысяч. Таллинская мэрия, принимая городской бюджет на 2013 год, выделила 12 миллионов евро или 2,5% от общего объема бюджета на проект бесплатного общественного транспорта.