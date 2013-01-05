Американский журнал отрекся от признания Путина самым влиятельным в мире

По теме: Топ-10 самых влиятельных людей мира

Соответствующие комментарии за подписью помощника редактора Foreign Policy Джошуа Китинга были размещены в официальном блоге редакторов журнала.

Китинг отметил, что упомянутый список не имел отношения к редакции Foreign Policy. Он был подготовлен политологом и президентом компании Eurasia Group Яном Бреммером и представлял собой лишь частное мнение автора, выраженное в его блоге на сайте журнала. В печатной версии последнего номера издания, подчеркивается в сообщении, никакого списка самых влиятельных людей планеты не было.

По теме: Ким Чен Ына признали человеком года по ошибке