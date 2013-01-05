Американский журнал отрекся от признания Путина самым влиятельным в мире
05:55, 05 января 2013Мир
3161 0
Редакция журнала Foreign Policy не составляла списка самых влиятельных людей мира, в котором президент России Владимир Путин занял второе - при вакантном первом - место.
По теме: Топ-10 самых влиятельных людей мира
Соответствующие комментарии за подписью помощника редактора Foreign Policy Джошуа Китинга были размещены в официальном блоге редакторов журнала.
Китинг отметил, что упомянутый список не имел отношения к редакции Foreign Policy. Он был подготовлен политологом и президентом компании Eurasia Group Яном Бреммером и представлял собой лишь частное мнение автора, выраженное в его блоге на сайте журнала. В печатной версии последнего номера издания, подчеркивается в сообщении, никакого списка самых влиятельных людей планеты не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter