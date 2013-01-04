Топ-10 самых влиятельных людей мира

При этом фактически российский президент занимает вторую строчку рейтинга, так как первое место осталось свободно. Авторы рейтинга объясняют это тем, что "все ждут кого-то еще, кто будет готов взвалить на свои плечи ответственность за самые сложные и опасные вызовы" современного мира.

Третье место в рейтинге досталось главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке. Далее в списке расположились канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Барак Обама.

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Вслед за Обамой размещены председатель Европейского Центробанка Марио Драги и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оказались на восьмом и девятом местах в рейтинге, а замыкает десятку самых влиятельных людей мира саудовский монарх Абдалла Бен Абдель Азиз Аль Сауд.