Топ-10 самых влиятельных людей мира
Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по итогам 2012 года по версии американского журнала Foreign Policy.
При этом фактически российский президент занимает вторую строчку рейтинга, так как первое место осталось свободно. Авторы рейтинга объясняют это тем, что "все ждут кого-то еще, кто будет готов взвалить на свои плечи ответственность за самые сложные и опасные вызовы" современного мира.
Третье место в рейтинге досталось главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке. Далее в списке расположились канцлер Германии Ангела Меркель и американский президент Барак Обама.
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Вслед за Обамой размещены председатель Европейского Центробанка Марио Драги и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оказались на восьмом и девятом местах в рейтинге, а замыкает десятку самых влиятельных людей мира саудовский монарх Абдалла Бен Абдель Азиз Аль Сауд.