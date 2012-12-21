Ким Чен Ына признали человеком года по ошибке

Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на NY Daily News.

После этого итоги голосования были отменены, и процедура была перезапущена. В результате авторы Time все же отдали этот титул президенту США Бараку Обаме.

Но северокорейские СМИ забыли сообщить гражданам эту информацию, которую подхватили некоторые западные ресурсы.

Впрочем, на своей шалости с Ким Чен Ыном компьютерные взломщики не остановились. Они расположили имена первых 14 лидеров рейтинга таким образом, чтобы из первых букв имен конкурсантов можно было сложить словосочетание KJU Gas Chambers ("Газовые камеры Ким Чен Ына").

В целом, северокорейским СМИ свойственно приукрашивать новости, связанные с лидерами государства. Так, незадолго до смерти предыдущего вождя нации Ким Чен Ира сообщалось, что он был рожден от святого духа, успел написать 1 500 книг, а во время своей первой в жизни игры в гольф поразил за одну партию сразу 11 лунок.