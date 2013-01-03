Обама подписал закон о бюджете Пентагона

Документ был одобрен конгрессом США в начале декабря прошлого года. Изначально, в феврале 2012 года, представляя проект бюджета, администрация США просила конгресс выделить на нужды обороны 614 миллиардов долларов, однако объем бюджета был увеличен, в частности из-за планов поднять уровень денежного довольствия военнослужащих на 1,7%, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Документ также предусматривает финансирование вывода американского контингента из Афганистана и реализацию нового пакета санкций в отношении Ирана, принятых сенатом на прошлой неделе. В проекте бюджета содержится также запрет Пентагону на совершение сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт" в ответ на помощь режиму Башара Асада в Сирии.