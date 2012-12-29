Количество иностранцев в Милане удвоилось за 10 лет

Это составляет около 14% от общего населения Милана. По подсчетам экспертов, количество иностранцев по сравнению с 2001 годом увеличилось вдвое, а за последние 20 лет их количество выросло в шесть раз. При этом количество проживающих в Милане итальянцев уменьшилось на 9% за 10 лет, отмечает Euromag.

Как и на всей территории Италии, в Милане проживает больше женщин, чем мужчин. На каждые 100 женщин приходится всего 88 мужчин, передает Corriere della Sera.

Любопытно, что в Милане также увеличилось количество пожилых людей – сейчас там живет почти 500 итальянцев, чей возраст превышает 100 лет.