Количество иностранцев в Милане удвоилось за 10 лет
08:53, 29 декабря 2012Мир
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По данным статистиков, сегодня в Милане проживает 176 тысяч иностранцев.
Количество проживающих в Милане итальянцев уменьшилось на 9% / Фото: turismo.milano.it
Это составляет около 14% от общего населения Милана. По подсчетам экспертов, количество иностранцев по сравнению с 2001 годом увеличилось вдвое, а за последние 20 лет их количество выросло в шесть раз. При этом количество проживающих в Милане итальянцев уменьшилось на 9% за 10 лет, отмечает Euromag.
Как и на всей территории Италии, в Милане проживает больше женщин, чем мужчин. На каждые 100 женщин приходится всего 88 мужчин, передает Corriere della Sera.
Любопытно, что в Милане также увеличилось количество пожилых людей – сейчас там живет почти 500 итальянцев, чей возраст превышает 100 лет.
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