На юге Нигерии пираты похитили четырех иностранцев
13:14, 24 декабря 2012Мир
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Пираты напали на судно у южных берегов Нигерии, похитив четырех иностранных моряков, передает в понедельник антипиратский центр при Международном морском бюро (ММБ).
Гражданство похищенных моряков пока не установлено / Фото : РІА Новости
О каком судне идет речь, пока не сообщается. Гражданство похищенных моряков пока не установлено.
Согласно сообщению, нападение пиратов произошло у побережья страны рядом с дельтой Нигера. В этом регионе действует повстанческая группировка "Движение за освобождение дельты Нигера" (MEND). Ее боевики совершают нападения на объекты нефтедобывающей отрасли страны, а также похищают иностранцев, работающих в нефтяной промышленности, с целью получения выкупа. Также здесь орудуют пираты, которые грабят гражданские суда, сообщают РИА Новости.
В середине октября здесь были похищены шесть российских моряков с судна "Бурбон Либерти 249". Спустя две недели их удалось освободить после переговоров.
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