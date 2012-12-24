На юге Нигерии пираты похитили четырех иностранцев

О каком судне идет речь, пока не сообщается. Гражданство похищенных моряков пока не установлено.

Согласно сообщению, нападение пиратов произошло у побережья страны рядом с дельтой Нигера. В этом регионе действует повстанческая группировка "Движение за освобождение дельты Нигера" (MEND). Ее боевики совершают нападения на объекты нефтедобывающей отрасли страны, а также похищают иностранцев, работающих в нефтяной промышленности, с целью получения выкупа. Также здесь орудуют пираты, которые грабят гражданские суда, сообщают РИА Новости.

В середине октября здесь были похищены шесть российских моряков с судна "Бурбон Либерти 249". Спустя две недели их удалось освободить после переговоров.