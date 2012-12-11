Американские ВВС запустили на орбиту беспилотный космический аппарат

ВВС США во вторник вновь запустили беспилотный космический аппарат, который по конструкции напоминает американский шаттл в миниатюре, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство АР.

Беспилотник X-37B, который выведет на орбиту ракета-носитель Atlas 5, стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

X-37B — второй аппарат этого типа. Первый такой беспилотник был запущен в космос весной 2010 года и вернулся на землю после 270-дневного пребывания на орбите. Запущенный сегодня X-37B ранее выходил в космос в марте 2011 года и провел на орбите больше года.

Подробности запуска аппарата и детали миссии засекречены, однако по мнению ряда экспертов аэрокосмической отрасли, аппарат несет на борту приборы для осуществления различных видов разведки, передает агентство.