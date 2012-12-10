В Минске открылся Форум европейских и азиатских медиа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, организатором форума традиционно является медиахолдинг РИА «Новости».

В форуме принимают участие более 200 руководителей ведущих СМИ из стран СНГ, Балтии и Грузии.

В программе ФЕАМ-2012 – обсуждение евразийской интеграции. Кроме того, в ходе форума будут рассматриваться перспективы интеграционных проектов, взаимодействие СМИ и общества, а также структура и особенности функционирования новых медиа на постсоветском пространстве.

В работе ФЕАМ участвуют первые лица страны, принимающей журналистов постсоветского пространства. Ожидается, что в ходе седьмого Форума европейских и азиатских медиа с его участниками встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Справка УНИАН. Форум европейских и азиатских медиа впервые прошел в 2006 году. Целью мероприятия было объединение журналистского сообщества бывших республик СССР. Первые четыре года участников ФЕАМ принимала Москва, затем – Киев и Астана. Теперь эстафета передана столице Беларуси.