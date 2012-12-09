Диджеями, выдавшими себя за королеву и принца Уэльского, займется Скотленд-Ярд
20:08, 09 декабря 2012Мир
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Скотленд-Ярд связался с австралийской полицией в рамках выяснения обстоятельств самоубийства медсестры, работавшей в больнице короля Эдуарда VII, где недавно находилась беременная герцогиня Кембриджская.
Официальное досудебное разбирательство должно начаться на днях, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Как сообщалось, 46-летняя медсестра Жасинта Салдана на днях приняла телефонный звонок австралийских радиодиджеев, выдавших себя за королеву и принца Уэльского. Вскоре после этого женщину нашли мертвой.
Ведущие радио разыграли персонал клиники, чтобы узнать подробности состояния здоровья Кейт.
Известно, что диджеи отстранены от эфира, а руководство медиагруппы, в которую входит радиостанция 2Day FM, провело экстренное заседание правления.
В настоящее время из эфира станции снята вся реклама, авторы же розыгрыша - диджеи Мел Грейг и Майкл Крисчен - находятся в бессрочном отпуске.
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