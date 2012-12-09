Диджеями, выдавшими себя за королеву и принца Уэльского, займется Скотленд-Ярд

Официальное досудебное разбирательство должно начаться на днях, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщалось, 46-летняя медсестра Жасинта Салдана на днях приняла телефонный звонок австралийских радиодиджеев, выдавших себя за королеву и принца Уэльского. Вскоре после этого женщину нашли мертвой.

Ведущие радио разыграли персонал клиники, чтобы узнать подробности состояния здоровья Кейт.

Известно, что диджеи отстранены от эфира, а руководство медиагруппы, в которую входит радиостанция 2Day FM, провело экстренное заседание правления.

В настоящее время из эфира станции снята вся реклама, авторы же розыгрыша - диджеи Мел Грейг и Майкл Крисчен - находятся в бессрочном отпуске.