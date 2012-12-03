Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин ждут первенца

Представитель королевского двора сообщил, что Кейт была доставлена в больницу после недомогания утром и останется там в течение нескольких дней, передают РИА Новости.

Королева Елизавета II и другие члены королевской семьи выразили «большую радость» в связи с долгожданными новостями. Пару в Twitter’е поздравил и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который написал, что Кейт и Уильям «станут прекрасными родителями».

Уильям и Кэтрин, которым сейчас по 30 лет, поженились в апреле 2011 года. Прямую трансляцию их бракосочетания смотрели свыше 26 миллионов телезрителей.