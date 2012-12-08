Аэропорт в Дамаске объявили зоной боевых действий

При этом они не сообщили, как будут действовать, если какой-то из самолетов будет пытаться там приземлиться, передает Радио «Свобода».

Аэропорт в Дамаске за последнюю неделю стал центром противостояния между повстанцами и силами, лояльными Президенту Башару Асаду.

В настоящее время все иностранные авиалинии приостановили рейсы в Дамаск.

Между тем в международном сообществе не стихает обеспокоенность по поводу возможной подготовки сирийского руководства к использованию против повстанцев химического оружия. Опасения по этому поводу в частности выразил и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В России в то же время заверяют, что сирийская власть к таким действиям не прибегнет.

Как сообщал УНИАН, вооруженный конфликт между правительственными силами и оппозицией продолжается в Сирии с марта прошлого года. По разным данным, за это время в стране погибли от 20 до 30 тысяч человек. Власть страны заявляет, что имеет дело с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым предоставляется извне.