Азаров: люблю Россию, но у них свои интересы

Об этом он заявил в эфире программы Шустер live.

"Что касается позиции с Россией. Ну, я их тоже люблю, тут никуда не денешься. Любовь сильная, такая хорошая любовь, но вместе с тем у нас свои интересы, у них – свои. Это абсолютно нормально, потому что дружба дружбой, а денежки… это принцип железный ", - отметил Н.Азаров.

В то же время он еще раз отметил, что для Украины очень важен Таможенный союз, и она изучает, на каких условиях она могла бы присоединиться к некоторым соглашениями в рамках этой организации.