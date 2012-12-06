Сенат США принял «закон Магнитского»

Сенат конгресса США принял сегодня законопроект о визовых санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека (так называемый закон о "списке Магнитского"), и одновременной отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника, введенной против СССР в 1974 году.

Об этом сообщают РИА «Новости». Закон о "списке Магнитского" поддержали 92 сенатора, против – 4.

Ранее, 16 ноября, свой вариант законопроекта приняла палата представителей. Сенат одобрил вариант, утвержденный палатой, в котором санкции предусматриваются только в отношении россиян, а не в отношении нарушителей прав человека во всех странах мира, как предлагалось в законопроекте, изначально представленном в сенате. Проект палаты представителей был принят, чтобы избежать долгого процесса согласования двух вариантов документа и как можно быстрее отправить его на подпись президенту Бараку Обаме. Рассмотрение первоначального сенатского проекта документа сделало бы невозможным отмену поправки Джексона-Вэника до конца года. Как ожидается, глава государства подпишет закон в ближайшие недели, и он вступит в силу с Нового года.