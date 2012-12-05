Ангелу Меркель переизбрали главой ХДС

За ее кандидатуру проголосовали 97,9% делегатов партийного съезда, передает Reuters.

Для А.Меркель переизбрание при таком уровне поддержки стало рекордным: в 2000 г. в пользу ее кандидатуры отдали свои голоса 95,9% участников съезда. Немецкие политологи отмечают, что подобная поддержка - хороший задел для канцлера вновь возглавить немецкое правительство после выборов в Бундестаг в сентябре 2013 года.

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"Те, кто меня знают, поймут, насколько я тронута этим. Хочу поблагодарить вас за оказанное доверие", - сказала после голосования А.Меркель.

В ходе выборов в нескольких федеральных землях ХДС утратил большинство в местных законодательных советах, отмечает РосБизнесКонсалтинг. Однако рейтинг самой А.Меркель остается по-прежнему высоким. По опросам общественного мнения, почти три четверти граждан ФРГ доверяют ее политике.