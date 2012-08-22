Forbes вновь признал Меркель самой влиятельной женщиной мира

Редакция издания отмечает, в частности, ключевую роль, которую играет А.Меркель в поиске путей выхода из европейского долгового кризиса, передает ИТАР-ТАСС.

Тройка лидеров "Форбс" по сравнению с прошлым годом не изменилась. Второе место по-прежнему занимает госсекретарь США Хиллари Клинтон, на третьем прочно обосновалась Президент Бразилии Дилма Роуссефф.

Замыкают первую "пятерку" рейтинга супруга основателя корпорации "Майкрософт" Билла Гейтса - Мелинда, являющаяся сопредседателем семейного благотворительного фонда, и главный редактор газеты "Нью-Йорк таймс" Джилл Абрамсон.

Канцлер ФРГ занимает первую строчку в списке самых влиятельных дам уже в шестой раз. На этом месте она находилась четыре года подряд, лишь в 2010 году уступив место первой леди США Мишель Обаме, оказавшейся в нынешнем рейтинге на седьмой строчке. Однако уже в 2011 году А.Меркель вернула себе первенство.

В этом году в список впервые попали американская певица и актриса Дженнифер Лопес, а также вдова сооснователя и бывшего главы компании "Эппл" Стива Джобса - Лорин, активно занимающаяся благотворительной деятельностью.

В списке "Форбс" фигурируют 28 стран. Как отмечает издание, средний возраст самых влиятельных женщин мира составляет 55 лет.

Самой молодой в рейтинге, как и в прошлом году, оказалась 26-летняя американская певица Леди Гага, самой пожилой - 86-летняя королева Великобритании Елизавета II.