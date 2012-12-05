В Брюсселе обсудили подготовку к саммиту “Восточного партнерства”

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Согласно сообщению, украинскую делегацию возглавлял директор департамента Европейского Союза МИД Украины Всеволод Ченцов.

“Украинская сторона отметила важность скорейшего подписания и начала имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также призвала страны - участницы “Восточного партнерства” и ЕС заблаговременно начать подготовку к саммиту “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года с тем, чтобы обеспечить его результативность”, - говорится в сообщении.

В представительстве Украины при ЕС также отметили, что во время дискуссии отмечалась важность предоставления европейской перспективы отдельным странам - членам “Восточного партнерства”, а также необходимость предусмотреть достаточные финансовые ресурсы в бюджете ЕС на 2014-2020 годы на реализацию инициатив в рамках “Восточного партнерства”.

В рамках тематических сессий обсуждалась проблематика бизнес-климата, торговли и инвестиций, а также свободы передвижения и межчеловеческих контактов.