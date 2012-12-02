На трассе «Москва-Петербург» образовалась гигантская пробка (видео)
Сильный снегопад в Тверской области России, обрушившийся на этот регион 30 ноября, создал трудности для автомобилистов на трассе «Россия».
Там образовался гигантский транспортный затор.
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на очевидцев, что длина пробки составляет около 200 км и водителям приходится двигаться со скоростью 5 км в час.
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ГУ МЧС по Тверской области сообщает о том, что в 9 утра воскресенья обстановка на трассе стабилизировалась и средняя скорость движения в обе стороны составила 50-60 километров в час.
Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Госавтоинспекции МВД России, длина автомобильного затора на трассе М-10 в Тверской области составляет на данный момент примерно 55 км и с каждым часом сокращается на 5-7 км.
По его словам, в настоящее время на этом участке трассы работает 21 экипаж ДПС, то есть в общей сложности более 40 сотрудников ГИБДД.