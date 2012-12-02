На трассе «Москва-Петербург» образовалась гигантская пробка (видео)

Там образовался гигантский транспортный затор.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на очевидцев, что длина пробки составляет около 200 км и водителям приходится двигаться со скоростью 5 км в час.

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ГУ МЧС по Тверской области сообщает о том, что в 9 утра воскресенья обстановка на трассе стабилизировалась и средняя скорость движения в обе стороны составила 50-60 километров в час.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Госавтоинспекции МВД России, длина автомобильного затора на трассе М-10 в Тверской области составляет на данный момент примерно 55 км и с каждым часом сокращается на 5-7 км.

По его словам, в настоящее время на этом участке трассы работает 21 экипаж ДПС, то есть в общей сложности более 40 сотрудников ГИБДД.