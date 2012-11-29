Москву засыпало снегом: пробки тянутся на десятки километров

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в центре по прогнозированию погоды «Фобос».

«За истекшие сутки выпало 17 мм осадков, высота снежного покрова составляет уже не менее 10 см, что вдвое выше нормы. Ненастье продолжится четверг и пятницу, улучшения наметятся лишь к субботе», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, в ближайшие сутки выпадет почти месячная норма осадков и, по всей видимости, будет 2 абсолютных рекорда – по суточной и месячной норме осадков. Также не исключен рекорд по высоте сугробов.

В «Фобос» отметили, с началом календарной зимы погода начнет успокаиваться: стихнет ветер, осадки заметно ослабеют и будут идти в виде снега и мокрого снега.

По информации мэрии Москвы, в работах по уборке городских улиц занято 12 тысяч единиц техники.

Скорость движения наземного транспорта снизилась на 25-30%, при этом количество пассажиров метрополитена выросло на 25%.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 11.00 мск, загруженность дорог составляет 9 баллов из 10 возможных. На данный момент загруженность дорог оценивается на 7 баллов. На подъездах к городу пробки тянутся на десятки километров.

Снегопад также повлиял на роботу московских аэропортов. Так, ночью, когда МЧС РФ объявило штормовое предупреждение из-за метели и усиления ветра до 15-20 м/с, в «Домодедово» задерживалось 73 рейса, в настоящее время большинство из них вылетели. Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» работают в штатном режиме.