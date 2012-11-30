Клинтон снова назвала выборы в Украине шагом назад от демократии

Об этом Х.Клинтон заявила в своем выступлении в институте Брукингса, посвященном отношениям Америки и Европы, передает РИА «Новости».

"Октябрьские выборы в Украине были шагом назад в демократическом развитии страны, и мы по-прежнему глубоко обеспокоены случаями избирательного правосудия над лидерами оппозиции. В Беларуси правительство продолжают систематически нарушать права человека, так что мы продолжаем призывать к освобождению политических узников и поддерживать тех храбрых активистов, которые отстаивают права народа Беларуси", - сказала госсекретарь.

При этом она также сообщила, что США "приветствовали выборы в Грузии и первый случай мирной передачи власти в истории этой страны". "Мы продолжаем призывать новое правительство продемонстрировать свое стремление к демократии, прозрачности и верховенству закона", - отметила Х.Клинтон.