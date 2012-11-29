США могут обеспечить Грузию оружием

Эрик Рубин прибыл в Грузию в ночь на вторник. В рамках визита он провел встречи с президентом страны Михаилом Саакашвили, премьер-министром Бидзиной Иванишвили, а также с представителями неправительственных и международных организаций. В четверг он принял участие во встрече рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках Хартии стратегического партнерства Грузии и США.

"Мы готовы на этом этапе оказывать Грузии помощь в вопросах тренингов военных, а так же углубить наше сотрудничество в сфере самообороны. Это сотрудничество также предполагает поставки Грузии оборонительного оснащения", - цитирует РИА Новости.

Рубин напомнил, что в январе т.г. Барак Обама и Михаил Саакашвили договорились об углублении военного сотрудничества.

В своем отчете по итогам визита Рубин отметил, что выборы 1 октября доказали, что "грузинская демократия - это больше, чем лозунг", и переход правления от одной правящей партии к другой "устанавливает стандарты для новых демократий во всем мире".