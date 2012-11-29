В США сорван джек-пот в 550 миллионов долларов

Приз разделят два победителя, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

На официальном сайте лотереи сказано, что один из обладателей рекордного приза живет в Миссури, а второй - в Аризоне. Пока, очевидно, новоиспеченные миллионеры не обратились к организаторам лотереи за деньгами.

Розыгрыш 550-миллионного джек-пота состоялся в среду, 28 ноября. Выигрышной оказалась следующая комбинация номеров: 5, 16, 22, 23, а также дополнительный - 6 (сам Powerball).