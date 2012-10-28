Украинцы в Москве из-за снега голосуют вяло

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за первые два часа работы участка проголосовать пришли около 60 человек. Поскольку Украина перешла на зимнее время, участок в Москве открылся в 06.00 по киевскому времени.

Как сообщил УНИАН председатель избиркома в Москве Денис Денисов, в целом в избирательных списках зарегистрировано 26 тыс. 32 человека.

Он отметил, что реальная явка прогнозируется, с учетом предыдущего опыта, на уровне 1,5 тыс. избирателей.

«Хотя в связи с плохими погодными условиями – в Москве выпал первый снег, явку людей спрогнозировать трудно», - добавил он.

Д.Денисов сообщил также, что первыми проголосовали украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в России будут работать шесть избирательных участков на постоянной основе: при Посольстве в Москве, при генеральных консульствах Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Самая большая явка была зарегистрирована во втором туре президентских выборов 2010 года – тогда на заграничном избирательном участке, открытом в Посольстве Украины в Москве, проголосовали 2 тыс. 699 избирателей.