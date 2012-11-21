Три израильские ракеты попали в офис Agence France-Presse

Об этом сообщает фотограф агентства.

Как передает Лента.ру, по словам фотографа, по меньшей мере три израильские ракеты попали в шестой этаж офисного здания. Сам журналист, находившийся в момент удара на четвертом этаже, где расположен офис AFP, не пострадал, так же как и остальные сотрудники агентства.

С 14 ноября, когда Израиль начал военную операцию против ХАМАСа, в секторе Газа погибли, по последним данным, более 130 человек. Только за последние сутки число жертв на палестинских территориях составило 26 человек. Общее количество пострадавших палестинцев превышает на сегодняшний день тысячу человек.

С первого же дня обострения конфликта Израиль начал обстреливать офисы СМИ в секторе Газа. 18 ноября израильская ракета попала в здание офиса телеканала Russia Today. Сотрудники телеканала не пострадали, однако среди журналистов телеканала "Аль-Кудс", который в Израиле считается близким к ХАМАСу, ранения получили не менее шести человек.